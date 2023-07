Homem morre soterrado em obra de chácara em Luís Eduardo Magalhães

Um homem morreu soterrado, nesta terça-feira (4), na obra de uma chácara localizada a aproximadamente 8 km da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no sentido de Roda Velha, no oeste da Bahia. Testemunhas contaram que o trabalhador realizava a construção de um moinho, dentro da escavação, quando aconteceu o deslizamento de terra. Os bombeiros da 2ª Companhia, de Luis Eduardo Magalhães, pertencente ao 17º Batalhão de Bombeiros Militar, de Barreiras, utilizaram ferramentas de escavação manual para remover o material que estava cobrindo a vítima.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou procedimento nesta quarta-feira (5) para apurar a morte do trabalhador. O MPT irá solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança do trabalho específicas para este tipo de atividade econômica. O inquérito tem prazo inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado.