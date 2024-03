DETIDO EM FLAGRANTE

Homem preso por armazenar pornografia infantil foi denunciado há dois meses pelo Ministério da Justiça

Cerca de 30 homens estiveram na ação de busca e apreensão que culminou na prisão do suspeito

Publicado em 20 de março de 2024 às 15:03

Policiais cumprem mandados Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O homem preso por armazenar imagens de pornografia infanto-juvenil na manhã desta quarta-feira (20) estava sendo investigado há cerca de dois meses pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança ou Adolescente (Dercca). Segundo a delegada titular, Simone Moutinho, um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro do Arenoso. Cerca de 30 policiais participarão da ação. Ao chegarem no local, foi constatada a existência do crime e ele foi detido em flagrante.

"Nós recebemos um relatório do Ministério da Justiça denunciando o armazenamento de grande quantidade de material de cenas de sexo e nudez envolvendo crianças e adolescentes. Há informações de que ele armazenava esses conteúdos desde o ano passado. Nós fizemos a vistoria do celular no local, onde já era suficiente para dar voz de prisão em flagrante”, afirmou.

De acordo com a delegada, o suspeito é um homem de 33 anos. Ele seria funcionário público, casado e teria uma filha de menos de um ano. Provas do crime foram encontradas na galeria do celular, além do aplicativo Telegram. Na ação também foram apreendidos um notebook e o computador do alvo.

“Além de armazenar e compartilhar, ele comprava vídeos e fotos dessa natureza na internet. Ainda não temos prova de que ele produzia dos materiais. Através da perícia, é possível encontrar as pessoas de quem ele comprava”, continuou Simone.

A família do suspeito ficou surpresa com a ação da polícia. Ele está a disposição da justiça e aguarda audiência de custódia, que deverá ser realizada nos próximos dias.