Homem que viajou do RN para Feira para concluir compra de carro é morto a tiros

Um homem morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros na cidade de Feira de Santana, na Bahia, na noite da quarta-feira (6).



Segundo as primeiras informações, os dois homens eram do Rio Grande do Norte e viajaram para a Bahia para concluir a compra de um carro negociado através de um site.



Na Estrada do Corredor dos Araçás, os dois foram surpreendidos por dois homens armados que atiraram.



Um dos homens morreu no local. O sobrevivente foi socorrido para um hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.