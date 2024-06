VIOLÊNCIA

Homem suspeito de matar mulher é preso em Camaçari

"Possivelmente a vítima tinha envolvimento com o tráfico. O homicídio dela foi cometido em razão da morte de um traficante que atuava na região. As investigações apontam que o alvo preso no dia de hoje tem vinculação com a guarda de armas de um grupo criminoso", explicou o delegado.