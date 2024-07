STALKING

Homem suspeito de perseguir mulheres que conhecia em app de namoro é preso em Ilhéus

Um homem foi preso, na segunda-feira (8), pelos crimes de ameaça, perseguição e divulgação de imagens íntimas de mulheres com quem conversava em aplicativos de relacionamento. Com um mandado em aberto, ele foi localizado em casa, no bairro São Sebastião, em Ilhéus, durante operação deflagrada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

As buscas iniciadas no final de abril apontaram que, após o suspeito insistir em encontrar a mulher pessoalmente, ela rompeu o relacionamento virtual. “Insatisfeito com o término da relação, o homem passou a ameaçar a vítima de morte, fez montagem com a imagem de familiares, ameaçou divulgar as fotos íntimas dela, além de persegui-la com mensagens ofensivas e imagens de outras mulheres, com as quais a comparava e humilhava”, detalhou a titular da Deam de Vitória da Conquista, delegada Christie Correia de Andrade.