VIOLÊNCIA

Homens que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Dias D'Ávila

As vítimas foram identificadas como Ednei Pires Queiroz e Suesley Santos do Nascimento.

Segundo a Polícia Militar, militares da 36ª CIPM foram acionados para averiguar uma informação referente aos corpos de dois homens, com marcas de perfurações, terem sido encontrados na BA-093. Ao chegarem, os pms constataram o fato, isolando o local até a chegada do Departamento da Polícia Técnica (DPT).

As guias para o trabalho do DPT foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 25ª Delegacia Territorial - Dias D'Ávila.