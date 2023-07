Homens são presos quando descartavam corpo em Simões Filho

Três homens foram presos ao serem flagrados transportando um corpo dentro um carro na noite de terça-feira (4), em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.



Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 22ª CIPM fazia rondas na Av. Periférica 2, quando se depararam com três homens em um carro em atitude suspeita. Os policiais se aproximaram e o carro entrou em fuga.



O carro foi acompanhado pelos militares, alcançado e interceptado. Durante a abordagem, os policiais encontraram um corpo enrolado em saco plástico no interior do veículo. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a 22ª DT, onde o flagrante foi formalizado.