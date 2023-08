Hospital da Criança, das Obras Sociais Irmãs Dulce, recebe projeto Leiturinhas

Projeto leva leitura para hospital. Crédito: Divulgação

O Hospital da Criança, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), inaugurou nesta quinta-feira (31) nas suas instalações o projeto Leiturinhas no Hospital, uma biblioteca com acervo de 850 novos livros, além de 60 jogos e brinquedos educativos. A implantação deste novo ambiente de leitura é uma realização da CEC Brasil com patrocínio da Bayer via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.



O projeto vai contemplar crianças e jovens de 3 meses a 17 anos de todo o estado que fazem tratamento na instituição.

“O Projeto Leiturinhas no Hospital nos permitirá oferecer aos nossos pacientes e seus acompanhantes momentos lúdicos e humanizados, diminuindo, assim, os impactos negativos causados pela hospitalização”, diz Maria Luiza Miranda Marques, líder do Hospital da Criança.

Para Kaline Vânia, diretora da CEC Brasil, humanizar os hospitais públicos é essencial. "No caso de crianças, a criação de estratégias como forma de atenuar o processo de hospitalização decorrente do estresse e ansiedade devido à doença, além do sofrimento físico, procedimentos médicos e rotina hospitalar desgastante, torna-se de fundamental relevância”, avalia.

Além da doação de livros e ambientação do espaço, o Leiturinhas no Hospital conta com capacitações em formato on-line para funcionários do hospital envolvidos no processo, sobre a mediação de leituras em hospitais e utilização do espaço (3 horas), contação de histórias e alfabetização (30 horas).

Paula Castro, Diretora Executiva de Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Bayer na América Latina, afirma que o aprendizado a partir dos livros contribui para a saúde integral dos pequenos. “Acreditamos que o acesso à leitura possa oferecer momentos de distração, contribuindo para o bem-estar emocional e mental das crianças, tornando sua experiência hospitalar mais positiva e acolhedora. A iniciativa é uma maneira carinhosa de cuidar das nossas crianças e de espalhar sorrisos em meio a tratamentos e recuperações”, conclui.

Leiturinhas no Hospital