TRABALHO

Hospital do grupo Einstein abre vagas de emprego em Salvador; veja como concorrer

Vagas são exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCDs)

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOE), unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) administrada pelo Einstein, está com 9 vagas de emprego abertas exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCDs). >