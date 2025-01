SITUAÇÃO ALARMANTE

Hospital Roberto Santos tem estoque crítico de leite e apela por doações

A unidade tem distribuído apenas um litro de leite materno por dia, enquanto a necessidade diária é de pelo menos 3,5 litros

O Banco de Leite Humano do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está enfrentando uma situação alarmante. Com um estoque em estado crítico, a unidade tem distribuído apenas um litro de leite materno por dia, enquanto a necessidade diária é de pelo menos 3,5 litros para atender os bebês internados. >

A situação se agravou com a queda significativa no número de doadoras. Nos últimos meses, o total de mães que contribuíam regularmente caiu de 45 para 22.>

As mães lactantes interessadas em doar podem entrar em contato através do telefone (71) 3117-7532 ou do WhatsApp (71) 98225-5493 para obter todas as orientações. Além de ajudar a salvar vidas, as doadoras contam com apoio e assistência técnica para garantir o bem-estar durante o processo da doação.>