MAIS UM PROBLEMA

Humorista detona Davi Brito após polêmicas: 'Tinha que ter deixado na vida que ele tinha'

Campeão do BBB 24 se envolveu em diversos problemas nas últimas semanas

O humorista baiano Jhordan Matheus usou as redes sociais no sábado (19) para fazer uma série de críticas ao campeão do BBB 24, Davi Brito. Pelo Instagram, o comediante chamou o influenciador de chato, insuportável e maluco. "Só se envolve em me***, como é que pode? Tinha que ter deixado na vida que ele tinha. Tinha que estar sumido", sugeriu. >