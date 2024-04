LATROCÍNIO

Idosa é morta com golpes de enxada durante assalto no interior da Bahia

Uma idosa de 72 anos foi morta com golpes de enxada durante uma tentativa de assalto no povoado de Bonfim de Ipirá, a 250 km de Salvador, na madrugada de terça-feira (2). Segundo a Polícia Civil, testemunhas ouviram gritos de socorro da vítima e a voz de um homem exigindo dinheiro e o celular. A mulher foi encontrada com uma perfuração na cabeça.