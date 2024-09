VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Idoso atira em ex-cunhado dentro de mercadinho e vai atrás dele em hospital

Um idoso de 78 anos invadiu um mercadinho e atirou algumas vezes contra o ex-cunhado, na tarde da segunda (2), em um condomínio de São Marcos, em Salvador. Depois disso, Antônio Augusto de Almeida Gomes, foi até a unidade de saúde onde o ex-cunhado estava hospitalizado e atirou na própria cabeça. Ele foi autuado em flagrante e está custodiado no local, no Hospital São Rafael, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Militar diz que equipe da 50ª Companhia Independente (CIPM) foram até o hospital após a denúncia de disparos de arma de fogo no local. Os PMs chegaram e já encontraram o idoso ferido, recebendo atendimento na própria unidade. Um revólver calibre 38 foi apreendido no local.

Imagens de câmera de segurança do mercadinho, exibidas pela TV Bahia, mostram o momento em que o idoso atira no ex-cunhado, Demerval, que é dono do local. Ele atira pela janela, depois entra e atira novamente e vai embora.