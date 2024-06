Idoso é morto pelo filho em Guanambi

Crime aconteceu no fim de semana

Um idoso foi morto pelo filho na cidade de Guanambi nesse fim de semana. José Izídio Martins, de 75 anos, foi golpeado na cabeça com um objeto cortante, segundo a polícia.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 17º Batalhão foram acionados para atender uma denúncia da localização do corpo de um idoso. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima. Testemunhas contaram aos PMs que o filho era o autor do crime, e que ele havia fugido para uma área de mata.