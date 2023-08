iFood oferece cursos gratuitos para empreendedores de alimentação e delivery

O iFood lançou em Salvador, o iFood Decola, uma plataforma que abrange cursos rápidos e gratuitos, alinhados com as necessidades de capacitação de empreendedores e funcionários do ramo de alimentação e delivery. A iniciativa acontece em parceria com a prefeitura do município e a Abrasel Bahia.



O objetivo é desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, além de acelerar os negócios e a formação desse público. A iniciativa faz parte da estratégia do iFood de contribuir e impulsionar os empreendedores do país e seus parceiros.

“O iFood investe cada vez mais na proximidade com os restaurantes para entregar o melhor e mais acessível pacote de serviços para donos de estabelecimentos. Além de sermos uma empresa brasileira que contribui para acelerar o mercado e a economia do país, com otimização e aperfeiçoamento de processos, produtos e serviços”, afirma Arnaldo Bertolaccini, vice-presidente de restaurantes do iFood.

Segundo o iFood, os conteúdos foram desenvolvidos em parceria com infoprodutores, escolas e entidades referências no mercado, que vivem o dia a dia da operação de um negócio de alimentação.