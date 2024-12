MUDANÇA DE PLANOS

Impedido de viajar, Lula desiste de passar virada do ano em Inema, na Bahia

A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia pela assessoria da Presidência

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 17:11

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Em razão do procedimento de emergência ao qual foi submetido no último dia 11, para retirada de um hematoma na cabeça, Lula não mais vai vir à Bahia romper o ano. A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia pela assessoria da Presidência.

No lugar da base naval de Aratu, a praia de Inema, o chefe do Executivo nacional ficará, durante o fim deste ano, na Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, em Brasília. Lá, além de poder descansar, o presidente também administra eventuais despachos.

Antes do acidente doméstico e da cirurgia, o plano do presidente era vir passar o Réveillon no Subúrbio Ferroviário de Salvador, como já fez em anos anteriores. Na virada para 2024, entretanto, Lula e Janja optaram pela base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

No dia de Natal, Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, partiram para a Granja do Torto – a 14 quilômetros do Palácio do Planalto e a 16 quilômetros do Palácio da Alvorada. De lá, em uma postagem nas redes sociais, Janja compartilhou um vídeo do presidente em interação com os jabutis que vivem no local, e também em um momento de pescaria.

De acordo com o site do governo federal, a Granja do Torto ocupa uma área de 37 hectares, que inclui lago e córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra, churrasqueira, heliponto e uma área de mata nativa.