VAZAMENTO DE GÁS

Incêndio destrói casa no bairro de Luiz Anselmo; família perdeu móveis e eletrodomésticos

Um incêndio destruiu uma casa no bairro de Luis Anselmo, em Salvador. Segundo informações da TV Bahia, o incêndio teria começado após um vazamento de um botijão de gás na residência. Estavam no local a dona do imóvel, seus dois filhos, que são crianças e sua mãe, uma idosa. Ninguém ficou ferido.