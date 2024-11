SUSTO NO POLO

Incêndio no polo de Camaçari foi causado por rompimento de dutos de fábrica de PVC

Caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 09:25

Incêndio no polo de Camaçari foi causado por rompimento de dutos de fábrica de PVC Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As chamas que assustaram moradores de Camaçari na região do Polo Industrial, na madrugada desta segunda-feira (18), foram causadas por uma explosão, com causa ainda desconhecida, em uma fábrica de produção de PVC. Com o acidente, dutos por onde passam a matéria-prima, que é altamente inflamável, se romperam e iniciaram um incêndio que atingiu grandes proporções e foi visto mesmo a centenas de metros do ponto da ocorrência.

Ivanaldo Soares, coordenador da Defesa Civil de Camaçari, chegou ao local por volta das 2h50, 20 minutos após a explosão. Na fábrica, encontrou a brigada de incêndio atuando para debelar as chamas. Ele explicou que, apesar da matéria-prima do PVC que vazou com o rompimento dos dutos ser tóxica, não houve risco de intoxicação para quem reside nas imediações do local e nem para funcionários.

"Houve uma explosão que provocou um rompimento no duto. Então, o produto que fica acumulado em três esferas acabou vazando. Sabe-se que o MVC, usado para fazer PVC, é um produto tóxico. Porém, como o duto rompeu em seguida do incêndio, esse produto foi queimado antes de ser jogado na atmosfera, o que evitou maiores problemas", diz o coordenador, que atuou na ocorrência até as 7h.

Responsável pela fábrica onde houve a explosão e o incêndio, a Braskem foi procurada pela reportagem. Em nota, destacou que não houve vítimas e que apura ainda o que poderia ter causado o problema. "A Braskem informa que hoje, 18/11, por volta das 2h30, procedeu com evasão da unidade industrial PVC1. Não houve feridos. A unidade afetada encontrava-se com a operação parada para manutenção planejada", explicou a Braskem, informando também que demais plantas (áreas) não foram afetadas.

A empresa informou que as equipes de atendimento e combate a emergências atuaram imediatamente após a ocorrência para conter o incêndio. Ainda assim, o fogo só foi totalmente debelado às 7h, de acordo com a Defesa Civil de Camaçari. Segundo Ivanaldo, houve um trabalho para identificar a origem das chamas e, quando foi localizada, a equipe pôde atuar.

"Às 4h, conseguimos descobrir que o que alimentava o fogo eram as esferas que armazenavam o produto. Após isso, foi feita uma manobra para fechar as válvulas dessas esferas. Fechamos logo a válvula de duas. Depois, às 7h, fechamos a terceira, o que terminou por debelar o incêndio 100%", falou o coordenador, destacando que o protocolo da Braskem funcionou de maneira eficiente para evitar outros problemas.