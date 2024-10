BOMBEIROS

Incêndios florestais são debelados na Bahia

Equipes de bombeiros militares, empregados na operação florestal 2024, extinguiram incêndios nas cidades de Juazeiro, no norte do estado, Senhor do Bonfim, no centro norte, Palmeiras, na região da Chapada Diamantina, e Érico Cardoso, localizado no centro sul da Bahia, nesta quinta-feira (17).