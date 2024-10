BAHIA

Indústria quer profissionais inovadores e mentalmente saudáveis; saiba onde se qualificar para atuar no setor

Os requisitos para atuar na indústria baiana tendem a se tornar mais exigentes. Isso porque, a Bahia precisa, até 2027, promover a qualificação de 574 mil profissionais para atender as demandas da indústria. Entre as competências que serão exigidas desses trabalhadores, estão o desenvolvimento de habilidades comportamentais, técnicas e tecnológicas que moldem o perfil inovador e mentalmente saudável ideal para o ramo.

As competências incluem o domínio de máquinas, equipamentos e softwares (hard skills), habilidades comportamentais como pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade e inovação (soft skills) e ações de saúde e segurança no trabalho, como inspeção de instalações, normas e regulamentos.

De acordo com Vitor Igdal, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Bahia (ABRH-BA), o desenvolvimento das competências que dizem respeito aos soft skills reflete uma mudança comportamental do mercado. “Houve uma ampliação de consciência sobre a importância intangível de se desenvolver um clima emocional mais positivo e potencializar o engajamento dos colaboradores. Inclusive, é comprovado que a cada 5% de aumento de engajamento dentro do ambiente de trabalho, há aumento proporcional de 3% de faturamento”, destaca.