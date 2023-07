Influencer diz ter encontrado 'piscina de sêmen' em motel de Salvador

A influenciadora digital Aila Menezes expôs aos 171 mil seguidores, nesta terça (11), uma situação pela qual passou durante sua estadia no Motel Del Rey, em Salvador, no início do mês.



Ao CORREIO, a influenciadora afirmou que ela e o homem trans que a acompanhava sofreram LGBTfobia após denunciarem aos funcionários do motel que encontraram sêmen na piscina da suíte Gruta Azul, a mais cara do estabelecimento.



Desde então, ela, que é imunossuprimida, diz estar tomando de 6 a 8 remédios por dia como prevenção a ISTs e outras doenças. Vídeos da situação da piscina foram gravados por ela e publicados.