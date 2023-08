Influencer é morta a tiros dentro de casa no Subúrbio de Salvador

A influencer Ianca Lorrane Jesus Maia, 27 anos, foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira (18) dentro de casa, no bairro de Periperi, Subúrbio de Salvador.



Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações são de que três homens entraram no local e atiraram contra Ianca.



Equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local depois da denúncia de que havia uma mulher ferida a tiros na Rua 25 de Dezembro, mas já encontraram Ianca morta.