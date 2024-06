Inmet emite alerta para chuvas intensas em Salvador

Salvador e praticamente toda a faixa litorânea da Bahia, com exceção do extremo-sul do estado, estão sob alerta amarelos de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi publicado na noite de sábado (8) e é válido até às 10 horas de segunda-feira (10).