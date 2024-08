CURSO GRATUITO

Inscrições abertas para oficina gratuita de fotografia com celular em Salvador

Aqueles que tem vontade de começar a fotografar, estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Descomplicando a fotografia com celular”, que acontece no próximo dia 16, sexta-feira, na Biblioteca Central dos Barris.

As pessoas interessadas devem fazer a inscrição através do link bit.ly/oficina_vini_ribeiro até quarta, dia 14, e a lista com os nomes dos inscritos contemplados será divulgada na página do Instagram @quadrosdovini.