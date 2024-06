ELEIÇÃO 2024

Inscrições para ser mesário voluntário podem ser feitas no site do TRE-BA

Os eleitores interessados em trabalhar como mesário voluntário durante as Eleições 2024 podem realizar inscrição no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). O acesso também pode ser realizado pelo aplicativo E-título, disponível para os sistemas operacionais Android e IOS.

Podem se candidatar eleitores acima dos 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral. Não podem fazer parte das mesas os candidatos às eleições e seus parentes até o segundo grau, os membros de diretórios de partido político que exercem função executiva, as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo e aqueles que fazem parte do quadro da Justiça Eleitoral.