CURSO PROFISSIONALIZANTE

Instituto abre 240 vagas para cursos gratuitos em Salvador

Inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (22)

Publicado em 19 de março de 2024 às 08:43

Estão abertas as inscrições para um novo processo seletivo de cursos gratuitos, ofertados por meio do Centro de Educação Profissional Ludovica, do Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária. São 240 vagas direcionadas a pessoas desempregadas e beneficiárias de programas sociais do Governo Federal.

As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (22). Os cursos são para atendente de farmácia, atualização em urgência e emergência, atualização em enfermagem ambulatorial, auxiliar de classe, assistente administrativo e financeiro, copeiro dietista, cuidador de idosos e recepcionista com informática.

Os interessados devem se dirigir Ludovica – Centro de Educação Profissional, localizado na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, Pau da Lima (ponto de referência, rua do Atacadão, na entrada do Colina Azul), de segunda a quinta, das 8h às 10h30 e das 13h às 15h30, e, sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30. No mesmo dia da inscrição deverá ser apresentada as documentações originais e será realizada a avaliação diagnóstica.

É necessário apresentar identidade (RG) ou outro documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino fundamental ou ensino médio, carteira de trabalho ou comprovação de desemprego (FGTS ou INSS).