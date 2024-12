TABELA DIVULGADA

IPVA 2025 na Bahia terá desconto de até 15%; veja calendário de pagamento

Motoristas poderão pagar imposto em cota única ou parcelar em até cinco vezes

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 10:21

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Shutterstock

O calendário de pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 na Bahia já foi divulgado. Dentre as opções está o desconto especial de 15% para quem pagar em cota única e antecipado, até 7 de fevereiro.

Também é possível quitar o tributo integralmente com 8% de desconto - a partir de março -, sem desconto - depois de julho -, ou parcelar em cinco vezes. Nestes três casos as datas de pagamento variam conforme o número final da placa do veículo.

Para parcelar, é preciso que o valor devido seja no mínimo R$ 120,00. Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da quinta parcela. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes.

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Divulgação / Sefaz

O pagamento do imposto à vista pode ainda ser feito em qualquer instituição bancária, via pix. Reunindo IPVA em cota única, taxa de licenciamento e eventuais multas, o licenciamento integrado pode ser realizado de forma 100% digital pela plataforma ba.gov.br.

A frota tributável da Bahia é de cerca de 2,4 milhões de veículos. O valor arrecadado com o imposto é dividido meio a meio com o município onde o veículo foi emplacado.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), o contribuinte deve estar atento pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA, ou seja, para o automóvel estar regularizado é necessário quitar também débitos do licenciamento anual e multas, se houver. O prazo para ficar em dia com a documentação do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto.