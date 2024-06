POLÍTICA

'Jerônimo, até quando o senhor vai fechar os olhos?', questiona Neto após a Bahia aparecer no topo da violência

Mapa da Violência de 2024 pelo Atlas apontou que a Bahia tem as cinco cidades mais violentas do País

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 21:04

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, voltou a criticar, nesta terça-feira (18), a postura do governador Jerônimo Rodrigues (PT) após o Mapa da Violência de 2024 pelo Atlas apontar que a Bahia tem as cinco cidades mais violentas do País.

"Tem uma pergunta que eu acho que no fundo está na cabeça de todas as pessoas e que eu queria fazer aqui nesse momento. O que é que nós esperamos dos nossos governantes? Governador Jerônimo, até quando o senhor vai fechar os olhos para a realidade? O que é que nós baianos podemos esperar de um governador que outro dia estava comparando a situação da segurança pública na Bahia com a situação da segurança pública na Europa. Governador Jerônimo Rodrigues, não dá mais para virar as costas, não dá mais para se omitir, nós já temos um ano e meio do seu governo, 18 anos de governos do PT”, afirmou Neto.

O ex-prefeito de Salvador ressaltou que há uma “necessidade urgente” de medidas efetivas para combater a criminalidade no estado.

"Está na hora de começar a trabalhar, de começar a enfrentar as organizações criminosas, porque os homicídios na Bahia explodiram, porque o nosso estado se tornou território ocupado pelas facções criminosas, pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. Muitas vezes os criminosos e bandidos estão mais bem equipados e têm melhores condições de trabalho do que a própria polícia”, salientou, ao comparar a situação da Bahia com o estado de Goiás, governado por Ronaldo Caiado, do União Brasil.

"Eu estive outro dia no estado de Goiás, governado por seu colega, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Nós mostramos que Goiás vem reduzindo todos os índices de violência. Se é possível em Goiás, por que não é na Bahia? O que é que está faltando, governador?", questionou ACM Neto.

Violência

As cinco cidades mais violentas do país estão na Bahia. São elas (com suas respectivas taxas de homicídios estimados por cem mil habitantes): Santo Antônio de Jesus (94,1), Jequié (91,9), Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6) e Juazeiro (72,3). Ainda, dentre os 20 municípios mais violentos, 11 estão na Bahia.

Entre os 20, aparecem ainda Salvador (9º no ranking), Feira de Santana (10º), Ilhéus (15º), Luís Eduardo Magalhães (16º) e Teixeira de Freitas (19º). Salvador, inclusive, encabeça a lista das capitais com maior índice de homicídios no Brasil. Com uma população de 2.417.678 de pessoas, a cidade teve 1.568 assassinatos registrados e 37 ocultos. A taxa de morte a cada 100 mil habitantes é de 66,4, a mais alta entre as capitais do país.