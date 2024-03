EDUCAÇÃO

Jerônimo diz que sindicato sabia da portaria, mas APLB nega e critica secretária

“Nós conversamos com a APLB. A APLB inicialmente deu o.k, e depois veio com essa conversa atravessada”, disse Jerônimo Rodrigues, em entrevista à rádio A Tarde.

A acusação do sindicato dos professores foi realizada com base em uma pesquisa com respostas de 408 docentes, coordenadores pedagógicos e gestores dos 27 Núcleos Territoriais de Educação do estado.