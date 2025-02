BIÊNIO 2025-2027

Jerônimo nomeia 2ª colocada de lista tríplice para defensora-geral do Estado

Eleição ocorreu em 24 de janeiro, e nomeação será publicada nesta terça-feira

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou, na tarde desta segunda-feira (10), a nomeação da nova defensora-geral da Bahia. Camila Angélica Canário de Sá Teixeira ficará à frente da Defensoria Pública do Estado (DPE-BA) durante o biênio 2025-2027. Ela ficou em segundo lugar na eleição entre os defensores, com 236 votos (25,74%).>

O ato de nomeação será publicado na edição desta terça-feira (11), do Diário Oficial do Estado. "Desejo à defensora Camila Angélica sucesso e bom trabalho à frente da Defensoria de nosso estado. Saúdo as defensoras Mônica Christiane Soares de Oliveira e Laíssa Souza de Araújo Rocha, que também integraram a lista tríplice, além da defensora Firmiane Venâncio que está concluindo seu mandato deixando um grande legado para a instituição", afirmou o governador.>