APLAUDIDA DE PÉ

Jessica Senra recebe Comenda Maria Quitéria na Câmara de Vereadores de Salvador

A mesa foi escolhida pela jornalista com pessoas que fizeram parte de sua trajetória e a inspiram a continuar no jornalismo

Foi aplaudida de pé por um plenário lotado que a jornalista Jessica Senra recebeu, na noite de ontem (11), na Câmara de Vereadores a Comenda Maria Quitéria. Proposta no ano passado pelo vereador Marcelo Maia (DC), foi aprovada com unanimidade pelos parlamentares e é uma homenagem às mulheres ao reconhecer o trabalho em favor da sociedade de Salvador e da Bahia.

A composição feminina da mesa trouxe a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordêlo; a secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Ângela Guimarães; a diretora executiva da Rádio Itaparica FM, Denise Magnavita; a diretora de jornalismo da TV Band Bahia e da Rádio Bandnews, Zuleica Andrade; a diretora de jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti; a jornalista Arla Coqueiro; a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra; a líder comunitária do Jardim das Margaridas e gestora de pessoas Taiane Carvalho; e a ativista social e presidente do projeto social ‘Um Mais Um É Sempre Mais Que Dois’, Bárbara Trindade.

A mesa foi escolhida pela jornalista com pessoas que fizeram parte de sua trajetória e a inspiram a continuar no jornalismo e a continuar a lutar pelas mulheres, mesmo entre críticas, ameaças e intimidações.

Segundo Jessica, a homenagem com o nome de uma das heroínas da Independência traz mais força para continuar lutando e dando voz a outras mulheres. Conhecida por suas opiniões contundentes enquanto apresenta o Bahia Meio Dia, Jessica se emocionou ao relembrar as diversas vezes em que causou rebuliço na cidade ao expressar o que acha, tanto na televisão, quanto na rádio e nas redes sociais.

“Quando eu olho para a minha trajetória e para as pessoas que fizeram e fazem parte dela, eu me sinto orgulhosa. Eu convidei aqui todas as pessoas que me ajudaram e ajudam a chegar e a estar aqui. E é com vocês que, na verdade, eu compartilho essa medalha. Porque meu trabalho jamais existiria sem vocês”, expressou Jessica. Antes da TV Bahia, a jornalista atuou na Rádio Metrópole, na TV Band e Record Bahia.