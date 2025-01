LAVAGEM DO BONFIM

João Roma diz que tem 'convicção' que Bolsonaro será candidato e critica 'exagero judiciário'

Para ex-ministro, motivo de inelegibilidadede Bolsonaro é "desproporcional" ao comparar com o que ocorreu com Lula e até Dilma Rousseff

O ex-ministro João Roma (PL) afirmou nesta quinta-feira (16), na Lavagem do Bonfim, em Salvador, que acredita que Jair Bolsonaro (PL) poderá ser candidato a presidente em 2026. Ele criticou o que chamou de "exagero judiciário", afirmando que o ex-presidente deveria ser autorizado a viajar para a posse de Donald Trump, nos EUA.

Roma disse que embora seja interessante ver novos nomes surgindo, Bolsonaro ainda é o maior nome da oposição. "É o momento de reunir isso, a questão de Gusttavo Lima e outros... É fundamental que haja alternativas para o Brasil, mas todos sabem que o principal líder da direita do nosso Brasil é o presidente Bolsonaro. Isso é inconteste por onde ele anda e todas pesquisas afirmam isso", acrescentou.

Questionado se vai à posse do republicado Donald Trump, na próxima segunda (20), ele afirmou que foi convidado, mas não irá comparecer. O político aproveitou para criticar a demora da Justiça em deliberar o pedido de Bolsonaro para viajar para o evento. "Acho dissenso a proibição ou a não autorização em tempo hábil para um ex-presidente que tem relação com o que hoje será maior presidente da principal nação parceira do país, e não poder se fazer presente nessa posse. Isso é negativo para o Brasil. Enquanto outros países utilizam seus ex-presidentes para projetar seus interesses, o Brasil fica se boicotando em especial por essa falta de segurança jurídica e esse exagero judiciário", afirmou.