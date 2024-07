ESPECIAL

Jornal CORREIO terá brinde exclusivo em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate

Leitores poderão adquirir o brinde com a edição desta sexta-feira (5)

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 21:22

Copo poderá ser adquirido com a edição desta sexta-feira (5) Crédito: Divulgação

Atendendo ao pedido dos chocólatras de plantão, a edição desta sexta-feira (5) do CORREIO terá um brinde especial. Ao comprar o jornal do dia, o leitor receberá um copo de chocolate, no famoso estilo bucks, personalizado em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate, celebrado apenas no domingo (7). Além do brinde, um QR dará acesso a um e-book exclusivo de receitas de chocolate quente.

Os leitores poderão escolher entre três variações de cores do copo: preto, marrom e bege. Cada uma das opções vem com uma frase personalizada especialmente para a data. "Copinho cheio de aconchego"; "Contém felicidade instantânea"; e "Uma porção de abraço quentinho", são as inscrições que fazem alusão ao amor pelo doce.

Já o e-book traz uma coletânea de 10 receitas de chocolates quentes para todos os gostos. Com receitas simples e rápidas como o "Chocolate Quente Cremoso", até ideias mais exóticas como as opções "com Pimenta" e o "Vegano", o livro foi feito especialmente para que o leitor possa celebrar a data com muito estilo e sabor.

O jornal junto com o bride será vendido por R$ 6,50 em todos os pontos de vendas, com exceção de grandes redes de supermercados. Na data, a edição do jornal sem produto será vendida por R$2,00.