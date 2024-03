HOMENAGEM

Jornalista Jefferson Beltrão receberá título de Cidadão de Salvador

Mineiro trabalhou em veículos como Correio e TV Bahia

Publicado em 18 de março de 2024 às 13:49

Jornalista Jefferson Beltrão Crédito: Divulgação

Mineiro de nascimento, o jornalista e radialista Jefferson Beltrão chegou na Bahia em 1985, há 39 anos, e desde então atuou em diversas áreas do segmento da comunicação, o que o tornou uma pessoa com trajetória pública atrelada à capital baiana. Por esta trajetória, o profissional recebe na quarta-feira (20), às 18h, o Título de Cidadão da Cidade do Salvador.

A Sessão Solene de Outorga acontece na Câmara Municipal, no Plenário Cosme de Farias, nos termos da Resolução nº 3.310/24 de autoria do vereador George Gordinho da Favela.

Jefferson nasceu na cidade de Boa Esperança e veio para a Bahia para trabalhar como radialista, tendo atuado em diferentes emissoras de Salvador e posteriormente formado profissionais do segmento, como professor do curso de formação profissional para radialistas, no Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETBA).

Em Salvador, ele passou a ocupar função de repórter no jornal Correio, migrando em seguida para a televisão, onde apresentou noticiários na TV Aratu, na TV Itapoã e na TV Bahia. Atualmente atua na TV ALBA. Beltrão fez pós-graduação em Gestão da Informação para Multimeios pela UniFTC, onde posteriormente ensinou no curso de jornalismo.

“Ser reconhecido como cidadão soteropolitano é uma honra que me enche de gratidão. E que me faz renovar o compromisso com esta cidade vibrante e acolhedora. Salvador e sua gente maravilhosa sempre terão um lugar especial em meu coração”, agradece.