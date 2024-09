POLÍTICA

Jornalista lança em Salvador livro sobre 'negócios suspeitos' de Bolsonaro

‘O Negócio do Jair’ será tema do bate-papo no Gabinete Português de Leitura

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 13:24

'O Negócio do Jair', livro de Juliana Dal Piva Crédito: Companhia das Letras I Bia Favaro

A jornalista Juliana Dal Piva lança em Salvador seu novo livro, chamado “O Negócio do Jair”, em um bate-papo no Gabinete Português de Leitura, no Centro da Cidade. O evento acontecerá nesta sexta-feira (13), às 16h30, e contará com a presença do também jornalista Flávio VM Costa.

A entrada do evento será gratuita, e proporcionará um bate-papo onde Juliana contará os bastidores das reportagens inclusas no livro. A obra trata dos negócios suspeitos do ex-presidente Jair Bolsonaro e família, trazendo um olhar jornalístico para o caso.

Além do livro de Dal Piva, será vendido também a coletânea de contos “Você morre quando esquecem seu nome”, escrito por Flávio, que é atualmente colunista do UOL e já passou por outros órgãos de imprensa, incluindo o CORREIO. Juliana, por sua vez, atua como colunista do ICL Notícias - do Instituto Conhecimento Liberta - e do Centro Latino-americano de Investigação Jornalística (CLIP).