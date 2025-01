CRIME

Jovem de 23 anos morre esfaqueado em Feira de Santana

Vítima chegou a ser socorrida pela Samu, mas não resistiu

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado e morreu na quinta-feira (2) em Feira de Santana. O corpo de Mateus Nunes de Jesus foi encontrado no Residencial Aeroporto II, bairro Santo Antônio dos Prazeres. O prédio estava desabitado e há suspeita de que seria um ponto para consumo de drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Agentes da 66ª Companhia Independente da PM isolaram a área para o Departamento de Polícia Técnica.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana segue as investigações para apurar as circunstâncias do crime.