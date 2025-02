SAIBA COMO ATIVAR

Jovem usa conta do Google para provar que estava na Bahia e não cometeu crime; veja como histórico pode te salvar

O rapaz apontado como suspeito de crime no Ceará estava em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 12:41

Google Maps Crédito: Google Maps

Um jovem de 27 anos conseguiu se livrar de uma acusação criminosa ao utilizar informações do histórico de sua conta no Google para provar que estava a mais de 1.400 km do local do assalto pelo qual era investigado. O crime ocorreu em uma joalheria na cidade de Tianguá, no Ceará. O rapaz apontado como suspeito estava em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.>

Familiares do acusado acionaram a Defensoria Pública do Ceará e apresentaram capturas de tela mostrando sua localização no momento do crime. No entanto, para que a evidência fosse considerada válida, especialistas da Defensoria recorreram à ferramenta Takeout, que compila dados de diversos serviços do Google para garantia autenticidade das informações.>

O relatório técnico foi encaminhado ao Judiciário, que acatou a prova e determinou a revogação do mandado de prisão, além de retirar a acusação contra o jovem.>

Em conversa com o G1, o defensor público Thácilo Evangelista explicou que prints de tela, por si só, não possuem validade jurídica devido à possibilidade de adulteração. "Para ter força de prova digital, é necessária a utilização de técnicas próprias que garantam a fidelidade dos dados, auditáveis pelo juiz", ressaltou.>

Esse tipo de comprovação só é possível quando o histórico de localização do usuário está ativado. Quem deseja verificar se sua conta armazena esses registros pode acessar myaccount.google.com, navegar até a seção “Dados e privacidade” e procurar pela opção “Linha do tempo”.>

Veja como salvar seu histórico do Google:

Acesse o Takeout em takeout.google.com (é preciso estar conectado à sua conta do Google);>

Clique em "Desmarcar tudo";>

Selecione a opção "Linha do tempo" para coletar os locais que você visitou e ficaram registrados no Google Maps – é possível selecionar outros serviços do Google;>

Clique em "Próxima etapa" no final da página;>

Escolha para onde o arquivo será enviado (e-mail ou serviços na nuvem), qual a frequência de exportação, bem como o tipo e o tamanho máximo de cada arquivo;>