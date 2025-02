INTERNADA

Jovem é internada com lesão grave na traqueia após fazer sexo oral na Bahia

Caso foi registrado na UPA de Santo Antônio de Jesus

Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 10:38

Jovem é internada com lesão grave na traqueia após fazer sexo oral na Bahia Crédito: Reprodução

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, registrou um caso incomum na última semana. Uma jovem foi internada com uma lesão grave na traqueia após fazer sexo oral com um parceiro. >

De acordo com informações do Blog do Valente, a paciente procurou a unidade após intensas dores que estavam prejudicando a sua respiração. Procurada, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que não divulga informações sobre pacientes atendidos na rede de saúde do estado.>

Ainda de acordo com a publicação, a equipe médica constatou uma lesão na traqueia e ouviu da jovem que as dores começaram após a prática do sexo oral. Por conta da situação, a paciente foi transferida para um hospital onde passou por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico realizado para facilitar a passagem de ar na traqueia.>

Não há informações sobre o estado de saúde da paciente após o procedimento cirúrgico.>