EVENTO

Juazeiro recebe edição de projeto que debate melhorias para a educação

Assim como as duas edições anteriores, em Itabuna e Alagoinhas, a iniciativa reúne representantes do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), do Ministério Público de Contas do Estado da Bahia (MPC/BA), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).