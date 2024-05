SEÇÃO CRIMINAL

Julgamento do ex-prefeito de Itaberaba será retomado nesta segunda-feira (13) no TJ-BA

Acusado de imprimir fotografias suas em carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da cidade durante seu mandato em 2011, além de ter fixado uma faixa promocional de sua gestão em um trator do município estacionado em frente à Prefeitura. Caso os recursos sejam negados, João Filho se tornará inelegível e sua pré-campanha para tentar retornar à Prefeitura de Itaberaba será encerrada por estar impedido de disputar a eleição, podendo ainda ser preso.

O ex-prefeito também foi destaque nacional quando o programa Fantástico, da Globo, denunciou um esquema na gestão dele responsável por desviar R$1 milhão por mês no município. Políticos do município dizem que o ex-prefeito tem encaminhado sua pré-campanha como se o julgamento já tivesse resultado favorável a ele.

O julgamento foi iniciado em abril, mas foi interrompido após um pedido de vistas. “Faltam votar, ainda, outros 13 desembargadores. A Seção Criminal tem 20 integrantes, mas só 17 vão julgar a ação, considerando que não votam o presidente do colegiado, Baltazar Miranda Saraiva, e o relator do recurso, Júlio Travessa. Já o desembargador Geder Luiz Rocha Gomes deve ser impedido de participar do julgamento por já ter atuado no caso”, relatou o TJ-BA em nota.