DEGUSTAÇÃO

CORREIO realiza concurso de ovos de Páscoa nesta terça-feira (12)

Resultado será divulgado na edição do final de semana

O ambiente da redação do CORREIO estava diferente na tarde desta terça-feira (12). Além da rotina diária de produção das reportagens, a agitação era por um motivo especial: o dia da prova do concurso de Páscoa.

Entre grandes marcas de confeitaria e pequenos empreendedores, 30 ovos de Páscoa foram avaliados por um corpo técnico de oito jurados. Os sabores iam dos mais tradicionais até variações com limão, caramelo e maracujá. Claro, havia os menos convencionais como romeu e julieta, pudim e olho de sogra. O preço dos produtos varia entre R$ 56,50 e R$ 350.

Foram avaliados critérios como sabor, apresentação, criatividade, textura e inovação. A equipe da redação do CORREIO também participou da degustação, elegendo os seus favoritos ao final da prova. O resultado do concurso será divulgado na próxima edição de fim de semana, no dia 16 de março.