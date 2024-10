DECISÃO

Justiça manda suspender concursos em Juazeiro por falta de temas do Estatuto da Igualdade Racial

Prefeitura diz que expectativa é que nova prova aconteça no domingo que vem

Os concursos públicos de duas secretarias, Procuradoria e Prefeitura de Juazeiro, no Norte da Bahia, foram suspensos por decisão judicial, segundo informou neste sábado (19) a própria Procuradoria do município.

A suspensão ocorreu por conta da ausência de temas relacionados ao Estatuto da Igualdade Racial - relações étnico-raciais, à trajetória histórica da população negra no Brasil e em Juazeiro, e às políticas de promoção da igualdade racial e defesa dos direitos de pessoas e comunidades afetadas pelo racismo e discriminação racial no conteúdo programático.

Em nota, a Prefeitura informou que irá retificar o edital, incluindo o conteúdo programático citado e um novo cronograma, que será publicado em breve. "As provas foram adiadas para garantir segurança aos candidatos, em conformidade com a decisão judicial", diz o texto.

A expectativa é que a prova já ocorra no próximo domingo, mas o novo cronograma será confirmado e divulgado no site oficial da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), no endereço: https://idib.org.br.