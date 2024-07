TRANSPORTE AÉREO

Latam começa a transportar cargas em Conquista, com previsão de 600 toneladas por ano

A Latam Cargo Brasil começa a partir de 15 de julho a contar com operações cargueiras no aeroporto de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Será o quarto aeroporto da Bahia a contar com o serviço, depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.