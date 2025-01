REFORÇO

Lei que cria 2,4 mil vagas para concurso da Polícia Civil da Bahia é assinada

Data do concurso ainda será definida

No momento de assinatura, o governador Jerônimo Rodrigues não deu uma previsão de quando o concurso deve acontecer. Em coletiva, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), ele afirmou que a lei responde a uma necessidade de melhoria no efetivo de policiais civis no estado.