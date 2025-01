LAVAGEM DO BONFIM

Léo Prates diz que falta 'diálogo' ao governo federal: 'Com políticos e a população'

Segundo ele, bancada do PDT tenta há dois anos um encontro com presidente Lula



Millena Marques

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 10:33

Léo Prates Crédito: Divulgação

O deputado federal Léo Prates (PDT) avaliou nesta quinta-feira (16), durante a Lavagem do Bonfim, que falta ao governo Lula mais diálogo com as bases e a mesma população. Ele citou que a bancada do PDT pede há dois anos um encontro com o presidente Lula, mas ainda não conseguiu essa reunião. Para Léo, o recuo do governo no caso do monitoramento das transações de Pix foi um acerto.

"Essa medida anunciada ontem pelo ministro Haddad é acertada e a medida do Pix é uma medida equivoca. Erros e acertos acontecem, e devem ser corrigidos (os erros), assim como foram corrigidos. Considero a revogação da portaria da Receita Federal uma vitória da população", avaliou Léo.

Ele continuou dizendo que o governo federal tem um problema de falta de diálogo. "Tenho dito isso ao ministro Padilha (da Secretaria de Relações Institucionais). Falta dialogar, nós deputados estamos ouvindo a população e temos muitas contribuições a serem dadas. Em determinado momento encontrei o presidente em um evento e dei a ele uma sugestão que teria. Nós não temos oportunidade de conversar. O diálogo faz parte da democracia, quem defende a democracia defende o diálogo", afirmou.

Ele falou das críticas à comunicação do governo e disse que a questão é maior. "Houve recentemente uma crítica, a gente vê um baiano no ministério (Sidônio Palmeira), à questão da comunicação. Não se refere só aos profissionais de imprensa, mas também a uma ação de governo. Há dois anos, a bancada do PDT pede um encontro com o presidente da República para dar sugestões e não conseguimos. Queremos contribuir com o país, o PDT está na base do governo, apesar de eu me considerar uma força independente dentro do PDT. E nós temos muito a contribuir, mas não estamos sendo ouvidos", disse. "Falta dialogar e conversar não só com políticos, mas com a população".