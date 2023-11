Leroy Merlin inaugura a primeira loja nesta sexta-feira (1°)

Leroy Merlin inaugura a primeira loja em Salvador nesta sexta (1º). Crédito: Divulgação

A primeira unidade da Leroy Merlin na Bahia terá sua inauguração nesta sexta-feira (1º). As portas do estabelecimento abrirão para o público às 8h. A loja funcionará de segunda a sábado das 8h às 22h e nos domingos e feriados das 9h às 20h.



A rede francesa possui produtos de materiais de construção, organização e decoração de casa. O investimento para a construção da unidade foi de R$ 98 milhões em terreno, obras, tecnologia e Merchandising, o projeto foi colocado em execução em novembro do ano passado, após 11 anos de aquisição do espaço.

Com uma área de 26.150 m², a filial possui um salão de vendas 9.600 m², depósito de 1.500 m², espaço Drive de 2.340 m² e estacionamento com capacidade máxima para 476 carros. No entanto, essa não é a primeira unidade da Leroy no Nordeste: a marca possui filiais nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte.