GRUPO CRIMINOSO

Líder do tráfico de drogas na Chapada Diamantina é preso em São Paulo

Ele é suspeito de ter participado do ataque ao Banco do Brasil em Cafarnaum

O líder do tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina foi preso em São Paulo. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (16) e foi realizada por equipes do 5º Departamento Estadual de Investigações Criminais, da Polícia Civil daquele estado.

As investigações da Polícia Civil da Bahia apontam que, além de atuar no comércio de entorpecentes e em homicídios, o preso também é suspeito de ter financiado o assalto a uma agência do Banco do Brasil no município de Cafarnaum, em maio deste ano. Durante a ação policial, foram apreendidos dois veículos de luxo e aparelhos celulares, que serão periciados para que seja apurada a eventual participação dele em outros crimes.