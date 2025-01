TRANSPORTE

Linhas de ônibus que estavam suspensas começam a ser retomadas em Salvador

Prefeitura diz que novidade atende pedidos da população e horários e fluxo estão sendo analisados

A Semob informou que vem realizando estudos para retomar o funcionamento dessas linhas com horários reduzidos, observando a adesão dos passageiros. No dia 26 de dezembro, a linha 1633-08 (Alto de Santa Terezinha x Ondina) foi reativada com dois horários, às 5h45 e 6h15. Já nesta segunda-feira (27), a antiga linha 1645 (Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba) teve parte de seu itinerário restabelecido, com ampliação no atendimento da linha 1674-01 (Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper), que agora contará com 12 horários por dia, ao longo de manhã, tarde e noite.>