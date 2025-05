MOBILIDADE

Linhas do CAB terão itinerário modificado; confira

Agentes da Semob e prepostos da Integra estarão pela região para orientar usuários e motoristas sobre as alterações

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2025 às 16:26

As linhas de ônibus que circulam pela região do Centro Administrativo da Bahia (CAB) terão seu itinerário modificado na manhã deste domingo (18), durante a realização da 5ª Corrida da Rondesp, realizada pela Policia Militar da Bahia (PM/BA). O tráfego de veículos será interditado a partir das 6h30, e a previsão é que seja liberado por volta das 10h20. >

Estarão interditadas as avenidas 1ª. (aberta até o retorno da Alba), 2ª, 3ª e 5ª. Desta forma, as linhas de ônibus provenientes do Centro sentido Sussuarana, terão como opção de tráfego, sentido Sussuarana, a avenida Av. Luís Viana, 4ª Avenida, e Av. Ulisses Guimarães, retomando daí seu itinerário normal. >

As linhas provenientes de Sussuarana sentido Centro, terão como opção de tráfego a avenida Ulisses Guimarães, 4ª Avenida, e Av. Luís Viana, de onde retorna para seu itinerário regular. Agentes da Semob e prepostos da Integra estarão pela região para orientar usuários e motoristas sobre as alterações. O itinerário normal será retomado tão logo a via seja liberada.>

Também neste domingo (18) acontece a 2ª Corrida do Leão, nas proximidades da avenida Paralela. Entretanto, a interdição será progressiva a partir das 5h, liberando a via de acordo com o andamento da corrida. Serão afetadas as vias Rua Artêmio Castro Valente (saída do Estádio Manoel Barradas), sentido Av. Aliomar Baleeiro, retornando na segunda rotatória da Praça Júlio Rego e hospital veterinário. >