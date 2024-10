FIM DE ANO

Local do Festival Virada Salvador muda de nome; entenda

Prefeitura divulgou uma nota sobre a mudança nesta quinta-feira (24)

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 10:41

Vista aérea do Festival Virada Salvador Crédito: Divulgação/SSP-BA

Após seis anos, o nome do espaço onde é realizado o Festival Virada de Salvador, no bairro da Boca do Rio, vai mudar. A arena era batizada de Daniela Mercury, em homenagem à cantora baiana, que há 25 anos realiza o "Pôr do Som", no dia 1º de janeiro.

Em nota, a prefeitura informou que a mudança foi motivada por uma recomendação do Ministério Público (MP). "A Prefeitura de Salvador informa que, na véspera do Festival Virada do ano passado, o Ministério Público estadual (MP) recomendou a mudança do nome do local onde ocorre o evento, na Boca do Rio. A orientação ocorreu devido à veiculação em peças publicitárias do nome da Arena Daniela Mercury, o que, para o MP, afronta à Lei Federal nº 6.454/1977", diz um trecho da nota.

Com a recomendação, a prefeitura deixou de usar o nome em peças publicitárias, mas tenta manter a permanência da homenagem no nome do espaço. "A gestão municipal informa que continuará as conversas com o Ministério Público neste sentido. Contudo, ao final das tratativas, se a manutenção não for possível, a Prefeitura irá, em conversa com a artista, definir um novo nome para o espaço", explica a prefeitura.

Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador será realizado entre os 27 e 31 de dezembro deste ano. A virada será comandada pelo cantor Léo Santana, conforme anunciou o prefeito Bruno Reis na última terça-feira (22).